Dl elezioni | Boschi | ' su terzo mandato noi veri riformisti'

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Ci asteniamo su un provvedimento che, con il monocameralismo a Camere alterne imposto da Meloni, è di fatto inemendabile e che non porta grandi novità se non quello, che è il frutto del lavoro di Italia Viva e delle altre opposizioni al Senato, di consentire per la prima volta agli studenti fuori sede di votare. Un piccolo passo, ma avremmo voluto che si potesse fare di più e meglio, per renderla una soluzione di sistema e per consentire a tutti i fuori sede di votare, non solo agli studenti. Ma come per la revisione del bicameralismo perfetto, che non funziona più, ci viene detto che non è questo il tempo, non è questo il momento”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elenadurante la dichiarazione di voto al dl. “Sembra non essere questo il tempo e il momento neppure di fare politica. Perché noi abbiamo ...