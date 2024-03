Ditonellapiaga | il singolo ‘Mary’ anticipa l’album ‘FLASH’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 21 marzo 2024)è pronta a pubblicare nuova musica, a partire da dal Mary (BMG/Dischi Belli), dal 22 marzo in digitale e in radio dalla settimana successiva. La tracciaufficialmente, il prossimo album dell’artista atteso per venerdì 10 maggio e già disponibile in preorder.arriva a due anni dall’esordio con ‘Camouflage’ e si presenta come un’immersione nell’anima camaleontica di Margherita e nella sua quotidianità. Cover album da Ufficio Stampa Nel nuovo brano,ha collaborato con la penna visionaria de La Rappresentante di Lista: “Con Veronica e Dario abbiamo scritto Mary in un caldo giorno di fine aprile a Palermo. – spiega Margherita – Ero entrata in studio con l’idea di scrivere un brano su una ragazza che desiderava andare nello spazio. Ma durante la ...