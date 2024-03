Disabile si incatena davanti alla sede della Regione Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Firenze, 21 marzo 2024 - Un 65enne,si ètosua carrozzina elettrica questa mattinain Piazza Duomo a Firenze. I motiviprotesta che lui, Marco Caruso, definisce "pacifica" riguardano il Reddito di inclusione e il diritto alle cure. "Dopo Pasqua - ha spiegato Caruso - mi porterò a ridosso di Palazzo Chigi Roma e starò lì finché qualche figura istituzionale abbia un confronto pacato e civile, con il dovuto rispetto che si conviene da ambo le parti, per la discriminazione relative all'assegno d'inclusione elegge di accompagnamento, entrambe le domande sono infatti state respinte dall'Inps e per il diritto di cura come sancisce ...