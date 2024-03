Diritto d' autore | le regole su chi può raccoglierlo in Italia vanno riscritte

Il presidente della Commissione IA per l’ informazione , istituita dal sottosegretario all’editoria Brachini per studiare l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo delle notizie, racconta i ... (repubblica)

In collaborazione con AdnKronos. C’è un’importante opportunità per lavorare nel mondo del diritto d’autore. La Siae ha indetto, infatti, una selezione per titoli ed esami per l’affidamento di ... (bergamonews)