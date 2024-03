Diritto all’oblio digitale e deposito bancario intestato ai minori ‘sfruttati’ sui social | la proposta

(Di giovedì 21 marzo 2024) Europa Verde ha presentato unadi legge per tutelare maggiormente l'immagine deidi 14 anni sui: nei casi di sfruttamento delle immagini del minorenne si chiede che i conseguenti introiti debbano essere versati da chi esercita la responsabilità genitoriale, in unal minorenne.

Alessandra Accardo, vittima di violenza: “L’Italia ascolti le donne e nel mondo si impegni sempre di più” - Testimonianze, analisi e appelli in occasione di un incontro organizzato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ...dire

Pensione anticipata per i lavori usuranti: quali sono e come fare domanda entro il 1° maggio - Ancora poco più di un mese. È il tempo a disposizione per fare domanda per la pensione anticipata in caso di lavori notturni e usuranti. È stata infatti ...ilmessaggero

Ferragnez, perché non pubblicano più foto dei figli Cosa dice la legge: «Necessario il consenso di entrambi i genitori» - Da qualche giorno Chiara Ferragni e Fedez non pubblicano più foto dei loro figli sui social. O meglio, pur condividendo foto dei piccoli Leone e Vittoria, evitano di mostrarne il volto.ilmessaggero