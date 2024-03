Dipinto trafugato nel 2000 trovato e ridato alla chiesa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Era stato rubato dparrocchiale di Scandolara Ravara il 9 giugno dele adesso, grazie alle indagini dei carabinieri del nucleo tutela del patrimonio, è tornato al suo posto. Si tratta di un quadro del XVIII secolo, un olio su tela raffigurante San Gregorio Magno di autore anonimo. Le indagini dei carabinieri sono cominciate due anni fa quando il nucleo di Udine aveva individuato in un catalogo di una casa d’aste genovese ilrubato. I militari sono andati a chiedere informazioni sul quadro, scoprendo che era stato venduto in provincia di Bergamo e in breve sono arrivati a tre persone che, in tempi diversi, avevano avuto il possesso del. Il primo lo aveva acquistato dcasa d’aste per qualche migliaio di euro, a sua volta l’aveva ceduto a a un ...