Diodato esce con “Ho acceso un fuoco” e celebra la dimensione live

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 21 marzo 2024) Milano, 21 mar. (askanews) –il 19 aprile “Houn” (Carosello Records), il nuovo progetto discografico diche racchiude ela. L’album, prodotto da Tommaso Colliva, contiene alcuni pezzi già editi del suo repertorio tra cui “Ti muovi”, brano con cui il cantautore ha partecipato alla 74° Edizione del Festival di Sanremo. Il disco è disponibile in pre-order. “Houn” è un disco unico nel suo genere perché rappresenta un corpo vivo capace di trasportare l’ascoltatore in un potentissimo flusso di vibrazioni emozionali. Registrato in presa diretta presso lo storico studio Officine Meccaniche di Milano, ria trasmettere tutto il calore del ...