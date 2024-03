Diodato annuncia il disco live Ho acceso un fuoco

(Di giovedì 21 marzo 2024) Hounè il titolo del nuovo progettografico diche racchiude e celebra la dimensioneHoun(Carosello Records), il nuovo progettografico diche racchiude e celebra la dimensione. L’album, prodotto da Tommaso Colliva, contiene alcuni pezzi già editi del suo repertorio tra cui Ti muovi, brano con cui il cantautore ha partecipato alla 74° Edizione del Festival di Sanremo. Ilè disponibile in pre-order da oggi. Hounè ununico nel suo genere perché rappresenta un corpo vivo capace di trasportare l’ascoltatore in un potentissimo flusso di vibrazioni emozionali. ...

