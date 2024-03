Diodato annuncia ‘Ho acceso un fuoco’ | album dal cuore live | «Una sfida a me stesso»

(Di giovedì 21 marzo 2024) Anticipato sommariamente prima della partecipazione sanremese,ora ufficialmente il nuovo progetto discografico. Esce, infatti, il 12 aprile ‘Houn(Carosello Records),prodotto da Tommaso Colliva che raccoglie e rivista in versionealcuni brani del repertorio del cantautore. A questi si aggiunge Ti muovi, proprio dall’ultimo Festival. Con questo lavoro,propone un approccio inedito alla musica in studio che recupera la sua animagrazie alla registrazione in presa diretta. Nato nelle storiche Officine Meccaniche di Milano, il disco trasmette tutto il calore dal vivo, cristallizzando le emozioni e l’energia raccolta in centinaia di concerti grazie ai quali le canzoni hanno preso un respiro sempre ...

In attesa del suo ritorno in gara al Festival di Sanremo, Diodato annuncia il primo tour nei teatri della sua carriera , ecco le date e i biglietti Alla vigilia della partecipazione alla 74° edizione ... (spettacolo.eu)

Musica e diritti: ecco i 10 finalisti del Premio Amnesty per i big della canzone - Le iscrizioni al Premio Amnesty, sezione Emergenti, rimangono invece aperte fino all’8 aprile. Il concorso è rivolto a cantautori ...corrierequotidiano

I 10 Big selezionati per il Premio Amnesty 2024 - Amnesty International Italia e Voci per la Libertà hanno annunciato le 10 canzoni e gli artisti in finale nella 22 a edizione del Premio Amnesty, sezione Big. Eccoli: Vinicio Capossela “La crociata ...radiowebitalia

Iva Zanicchi: «Tra un anno smetto di lavorare. Sostengo la Meloni perché donna. E se comandasse in Rai il sabato sera sarebbe il mio» - Tra un anno, annuncia Iva Zanicchi alla Stampa, smetto di lavorare. Ma fino ad allora sarà tra la gente in piazza, in televisione con "Io canto family" su Canale 5 e poi ...ilmessaggero