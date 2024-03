Dimitri Milesi cade e muore mentre aiuta gli amici a portare un frigo in casa | sabato i funerali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Val Brembilla. Si terranno23 marzo alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Val Brembilla idi, il 61enne mortostava trasportando unrifero india Temù, nel Bresciano.si trovava su una stradina ripida, quando all’improvviso è inciampato e ha battuto la testa contro un muretto. Ha perso conoscenza e non si è più ripreso. La tragedia si è consumata in una via centrale del paese, via Roma, poco dopo le 17 di mercoledì. Inutile l’intervento dei sanitari sull’ambulanza e dell’elisoccorso. “Conoscevo– commenta il sindaco di Val Brembilla Damiano Zambelli -. Da ragazzi avevamo giocato insieme a pallavolo, ma era da un po’ che non lo vedevo in giro per il ...