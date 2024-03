Dilettanti | Eccellenza Iori manda il Terre a -6 dalla vetta Respinto il ricorso di Tonarini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024)di castelli 1 zola 0DI CASTELLI: Venturelli, Gargano, Saccani, Carta, Dembacaj (13’st Cornia), Hajbi, Bruno (21’st Pampaloni), Pigozzi (32’st Hoxha), Stanco (21’st), Malo, L. Esposito. A disp. Auregli, Ferrari, Sakaj, E. Esposito, Prandini. All. Domizzi ZOLA: Roccia, Minelli, Gamberini (43’st Cirasella), Kourouma, Mannarino, Mat. Marchesi, Marzillo (32’st Barbieri), Mar. Marchesi, Oulai (24’st D’Apote), Nanetti (7’st Gilli), Andrejic. A disp. Maiella, Di Giulio, Rimondi, Cugino, Zattini. All. Frigieri. Arbitro: Manassero di Piacenza Reti: 35’stNote: ammoniti Oulai, Gamberini, Mannarino Servono 80 minuti di assedio aldi Castelli per piegare lo Zola e accorciare a -6capolista Cittadella. All’8’ palo di Carta su assist di Stanco, al 18’ 18’ ...