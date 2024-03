Diga di Campolattaro | rinviata per il maltempo la gara Interregionale della FICK

Leggi tutta la notizia su anteprima24

'A causa delle avverse condizioni metereologiche laFederazione Italiana Canoa Kayak prevista per il 24 marzo sulladiè stataa data da destinarsi'. A scriverlo in una nota il presidente dell'associazione CanoaVela diMarco Melorio. 'Siamo già a lavoro per definire nuova data – ha aggiunto il presidente -. Sono in contatto con i responsabili regionali per organizzare insieme un nuovo appuntamento e credo che già settimana prossima saremo in grado di comunicare il giorno stabilito per la competizione'.