Difesa europea è uno scudo per l’economia L’intervento di Liuzzo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 21 marzo 2024) «L’Europa non nascerà di getto, come città ideale. Essa si farà; anzi si sta già facendo, pezzo per pezzo, settore per settore. L’esercito europeo segna una di queste fasi». Era il 1951 quando Robert Schuman a Parigi pronunciò queste parole nel discorso inaugurale alla Conferenza per l’organizzazione dell’esercito europeo. Il progetto è rimasto lettera morta, sicurezza esono ancora di fatto nelle mani dei singoli Stati. E il Trattato di Lisbona ha stabilito che le decisioni in materia «sono adottate dal Consiglio che delibera all’unanimità su proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro». Un altro freno, l’unanimità, a iniziative condivise. Un rapporto dell’Agenziaper laha stimato, infatti, che nel 2022 soltanto il 18% degli ...