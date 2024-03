Dieci libri novità per la primavera | amori proibiti | memorie | sesso e nuovo femminismo

(Di giovedì 21 marzo 2024) In un parco o sul divano, sul terrazzo o davanti al mare. All’aria aperta, con un libro tra le mani. Cominciare lacon una buona lettura è sempre una bella idea. Già, ma quale scegliere. Dal thriller di Joël Dicker al romanzo noir di Silvia Avallone, dal romanzo postumo di Gabriel García Márquez alla storia commovente di un nonno e una nipote alla scoperta della Monna Lisa. Ma anche saggi su come difenderci nel mondo professionale o sul perché i marchi sfruttano il. Ecco i consigli di Amica.it per trovare i vostridi. Larisveglia anche la voglia di buone letture. Noi vi consigliamo idel momento e le nuove uscite: 10 titoli ...

Dieci libri di immagini per un anno che ci ha fatto vedere di tutto . Dieci libri in cui la fotografia è un linguaggio in grado di comporre testi complessi, capaci non solo, e non tanto, di ... (ilfoglio)

Un’iniziativa per promuovere la solidarietà, la lettura e dare nuova vita ai libri usati. "All you can read" è una vendita benefica per sostenere le tante attività dell’associazione Fata onlus di ... (ilgiorno)

Ha preferito “le porcherie sessuali ai valori culturali”, le “rivelazioni inesistenti ai saggi storici”, con un “gusto dello scandalo per lo scandalo”, per via della sua concezione della vita ... (ilfoglio)

MUSICA per I DIRITTI UMANI: i Dieci BRANI FINALISTI del PREMIO AMNESTY di “VOCI PER LA LIBERTÀ” - Lo storico riconoscimento viene assegnato a brani di artisti italiani noti, che, nell’anno precedente, si sono contraddistinti per tematiche legate ai diritti umani. Il premio, indicato da una giuria ...liquidarte

Fabio Volo: «Ho rinunciato a cinema e tv per la famiglia e adesso non mi chiamano più. Progetti per il futuro A un certo punto sparirò» - Faccio film e non sono un attore, scrivo libri e non sono uno scrittore. Il mio erede è uno che racconta se stesso a modo suo. Ma non trovo uno che possa prendere il mio posto, che mi somigli». Dieci ...ilmessaggero

Ai giovani piace ancora leggere Il sondaggio - Gli studenti dell'istituto hanno condotto un sondaggio sulla lettura tra i coetanei, rivelando un vivo interesse per libri di vari generi. Chiedono una biblioteca accogliente con attività coinvolgenti ...lanazione