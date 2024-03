Diceva che il cibo aveva un sapore assurdo | Giulia Tramontano | parla la sorella

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024), la 29enne incinta di 7 mesi, uccisa a Senago, in provincia di Milano dal compagno Alessandro Impagnatiello, raccontò ai familiari che "tutto quello che mangiavaun, un odore strano". Lo ha raccontato laChiara, testimone in aula al processo in cui è imputato il barman. Il 30enne è anche accusato di aver avvelenato la compagna per mesi con del veleno per topi. topicida. "Avvertiva anche dei costanti dolori allo stomaco, beveva tante tisane - ha aggiunto - ma non trovava sollievo".