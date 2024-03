Diabolik e il segreto di Cadorna | il re del terrore sbarca a Milano con mostra e albo speciale

(Di giovedì 21 marzo 2024) Une l'apertura di uno spazio in stazione, a, con laper celebrare la nascita del mito di. Dal 25 marzo sarà distribuito l’la storia ''e ildi'', nato da un'idea di Gianni Bono, e scritto da Mario Gomboli, storico soggettista di, oggi direttore editoriale della Casa Editrice Astorina. Le illustrazioni sono di Riccardo Nunziati, disegnatore molto apprezzato dai fan del Re del. Fino al 24 aprile si potrà ritirare una copia gratuita dell', disponibile (fino ad esaurimento), e ammirare oggetti, immagini e approfondimenti sulla storia di ...

