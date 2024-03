Detenzione ai fini di spaccio droghe | Due arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024) I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato due fratelli italiani di 31 e 27 anni, già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato diaididi sostanze stupefacenti. Più nel dettaglio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla repressione dei reati in materia degli stupefacenti e della criminalità diffusa, nel transitare su via Santorre di Santa Rosa, hanno notato il 27enne a piedi. Considerato che lo stesso era stato arrestato peraidipoche settimane prima, i militari decidevano di procedere ad una perquisizione personale, rinvenendo, occultato in un calzino, un involucro contenente 1,5 grammi di hashish. La successiva ...