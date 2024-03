Detenuta trovata morta in cella a Bologna | Zuppi | Suicidi | problema urgente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 – Unadi 55 anni, slovacca, si è tolta la vita oggi pomeriggio nel carcere della Dozza. Tragica fatalità, proprio in quel momento era in corso la visita del cardinale Matteo. Il quale ora mette in guardia: "Questo ennesimoo avvenuto in un istituto penitenziario dimostra quanto siarisolvere ildella detenzione nelle carceri. Non possono rimanere inascoltate le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha definito inaccettabile la media di uno ogni tre giorni nei penitenziari italiani – tuona l’arcivescovo – . Giustizia, assistenza sanitaria, rieducazione e umanità devono incontrarsi per restituire alla pena quella sua funzione di ricostruzione di una nuova vita, una funzione che ...