Dendoncker | un altro ‘flop’ targato Aston Villa | solo 21 i minuti giocati

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il flop del Napoli con21in campo. Analisi e confronto con passati errori di mercato. In una stagione caratterizzata da ombre e dubbi per il Napoli, dove molte delle certezze della scorsa stagione si sono dissolte, emerge un’ombra anche sul fronte degli acquisti effettuati nel mercato di riparazione. Oltre agli investimenti su Ngonge e Traorè, che potrebbero portare gioie e plusvalenze al club campano, ci sono stati degli arrivi che al momento sembrano destinati a ricoprire un ruolo secondario. Mazzocchi è stato impiegato maggiormente da Mazzarri, ma ha avuto poche occasioni con Calzona. Leander, invece, ha avuto un utilizzo minimo da entrambi gli allenatori. Il centrocampista belga, prelevato dall’, ha attirato l’attenzione del Corriere ...

Napoli, Dendoncker non verrà riscattato - L'esperienza di Leander Dendoncker al Napoli appare già al capolinea. Il calciatore belga non ha trovato spazio dal suo arrivo a gennaio ...sportmediaset.mediaset

CDS - Dendoncker non sarà riscattato a fine stagione, la sua storia ricorda Tuanzebe - Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla stagione di Leander Dendoncker, centrocampista del Napoli in prestito dall'Aston Villa, e sul suo futuro: "Leander Dendoncker in arte Robocop, tanto per c ...napolimagazine

Dendoncker, sarà addio: il Cds lo paragona a un colpo flop del passato - Leander Dendoncker in arte Robocop, tanto per citare l’ultimo arrivato in ordine di tempo, è un po’ simbolo delle scelte di gennaio ...tuttonapoli