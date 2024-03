Dendoncker | l’agente | «Lo ha voluto Mazzarri | gioca poco | ma non siamo pentiti di aver scelto Napoli»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 21 marzo 2024) Seraino Dalgliesh, agente di Leander, ha parlato a Radio Crc del centrocampista arrivato in prestito al: «ha come primo obiettivo l’interesse della squadra. Vorrebbe aiutare i compagni a raggiungere gli obiettivi, ma sono prerogative del tecnico. Lui però è tranquillo e sfrutterà la sosta per lavorare ancora di più e ottenere più minutaggio nelle prossime partite». «La scelta? La difendiamo, non ne. Anche se meriterebbe dire di più perché arriva da un club importante. Futuro? Vuole aiutare la squadra per concludere bene la stagione. Poi parleremo con la società e vedremo se continuare». Ha anche spiegato che il suo assistito era arrivato pere con Calzona sta avendo più difficoltà: «Il ...