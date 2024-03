Dell’Utri non dichiarò bonifici di Berlusconi | scatta sequestro di 19 milioni

Marcello Dell'Utri, sequestrati 18 milioni di euro: non dichiarati i bonifici ricevuti da Berlusconi - Maxi sequestro per Marcello Dell'Utri e la moglie: la procura di Firenze ha disposto l'acquisizione di oltre 19 milioni di euro. Dell'Utri, sequestrati 18 milioni di euro ...ilmattino

Un sequestro da 18 milioni di euro per Marcello Dell'Utri - Sequestrati oltre 18 milioni di euro a Marcello Dell’Utri: il provvedimento è stato disposto dal gip di Firenze dalla procura distrettuale antimafia di Firenze.tp24

La “difesa” del finanziere Pasquale Striano, l’uomo dei dossier Della Direzione Nazionale Antimafia | 2a puntata - Il tenente Delle Fiamme Gialle Striano in queste ore l'ufficiale, sta raccogliendo idee ed energie per passare al contrattacco. E c'è chi assicura che non veda l'ora di andare in Tribunale a far valer ...ilcorrieredelgiorno