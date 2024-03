Deliri di impotenza a sinistra | a volte farneticano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Partiamo dalle basi, dal manuale di sopravvivenza di Giulio Andreotti: "Il potere logora chi non ce l'ha". Quando un politico tiene bene a mente questa massima ha già fatto metà dell'opera, perché significa che cercherà di non perdere il potere o di riconquistarlo con tenacia e diligenza. Il Pd per buona parte della sua vita è stato rigorosamente andreottiano, riuscendo nella mirabile impresa di governare anche quando perdeva. Campioni mondiali di ribaltonismo, i dem facevano pochi voti e molti ministeri con la dottrina del "tutti in carrozza". Ministeriale, ovviamente, ma pur sempre cocchio dorato, possibilmente con scorta che non corrisponde alla minaccia ma fa tanto status. (...)