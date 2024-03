Decreto Flussi 2024 | oggi il click day per colf e badanti | da che ora fare domanda e come

(Di giovedì 21 marzo 2024) Al via dalle ore 9.00 il secondoday previsto dal, dedicato per l'assunzione di lavoratori extracomunitari nello specifico die baby sitter. Eccofunziona.

Le prossime date utili per altre categorie sono il 21 e il 25 marzo E' scattato oggi il click day per consentire il flusso legale in Italia di lavoratori stranieri per il triennio 2023-025, entro il ... (sbircialanotizia)

Due nuove date , dopo quella di lunedì scorso, per inviare telematicamente le istanze grazie alle quali verrà rilasciato il numero prefissato dal decreto flussi di permessi di soggiorno per ... (iodonna)

Decreto Flussi 2024: click day per colf, badanti e babysitter - Le quote previste per i lavoratori non comunitari nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria ammontano a 9.500. #clickday #DecretoFlussi ...lamilano

Decreto Flussi, quasi 90.000 lavoratori stagionali in arrivo dall’estero - In prossimità dei periodi delle grandi raccolte, torna l’emergenza lavoratori nei campi, quanto viene prodotto in Puglia nei ...valtellinanews

La Corte dei Conti bacchetta il Governo sul Pnrr, “irritazione” dell’Esecutivo - La Corte dei Conti evidenzia i tagli sulla Sanità e rileva il ruolo eccessivo della Struttura di Palazzo Chigi sul Pnrr, oltre i limiti della Costituzione ...quifinanza