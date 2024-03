Decaro al corteo di Libera a Roma | “Bari? Nulla da nascondere | inquietanti attacchi dal centrodestra” Don Ciotti | “Per lui parlano i fatti”

(Di giovedì 21 marzo 2024) “È inquietante che due giorni dopo gli arresti i parlamentari deldella mia regione, tra cui due esponenti di governo, siano andati dal ministro Piantedosi chiedendo la convocazione della commissione. C’è stata una escalation di dichiarazioni pubbliche a orologeria: ogni giorno un parlamentare regionale diha buttato fango sulla mia città, senza dire mai che il consigliere arrestato è eletto nel”. A rivendicarlo il sindaco barese Antonio,, sfilando anel corso delorganizzato da, nella Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. “Lo considero una sorta di paradosso: il sindaco antimafia scortato da nove anni perché si è messo contro tutti i clan e ...

