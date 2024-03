De Laurentiis sta provando a portare Hamsik a Napoli | il retroscena

Gaetano Manfredi torna a parlare di Aurelio De Laurentiis e della possibilità del Nuovo Stadio del Napoli : poi svela un indizio sugli europei. In casa Napoli tiene banco la questione Stadio . Aurelio ... (spazionapoli)

Gaetano Manfredi , sindaco di Napoli, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli sullo tema nuovo stadio del Napoli. Il sindaco ha poi parlato anche del caso di razzismo che ha ... (ilnapolista)

Del Genio: "L'anno scorso è stato notato poco Zielinski, ma visto che faceva la differenza" - Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso de 'Il Napoli su Telecapri' ...tuttonapoli

A De Laurentiis piace Conte, ma sogna un altro allenatore per il futuro - Aurelio De Laurentiis sta lavorando alacremente per il nuovo Napoli. Vuole rilanciare e ambire a posti prestigiosi a prescindere da come finirà questa travagliata stagione post Scudetto. Il numero uno ...areanapoli

Hamsik al Napoli L'entourage: "ADL ci sta provando e prima o poi tornerà" - Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ...tuttonapoli