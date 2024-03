De Felice | ' In Italia aziende cercano 2 | 5 milioni di lavoratori'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Le imprese hanno ancora forti difficoltà nel reperire manodopera, in particolare nel mondo dei servizi. Questo mismatch ha dei numeri molto grossi: il totale è di 2,5di entrate di difficile reperimento nel 2023, il 45,1% del totale". Lo afferma Gregorio De, chief economist and head of research di Intesa Sanpaolo, presentando a Milano i risultati della ricerca di quest'anno dell'osservatorio Look4ward. "Abbiamo una domanda di lavoro da parte delle imprese che non è soddisfatta. Le imprese non trovano personale adatto" e "l'offerta dinon è adeguata a quelle che sono le richieste delle imprese", ha continuato. "Siamo un Paese con elevata disoccupazione (7%), un'elevatissima disoccupazione giovanile, in particolare in molte regioni del Mezzogiorno e ciononostante abbiamo 2,5di persone ...