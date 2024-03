Dani Alves può uscire dal carcere | serve il pagamento della cauzione da un milione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Milano, 21 marzo 2024 –puòdalsu, la cifra da pagare è di undi euro. Questo è quanto stabilito dal tribunale catalano di Barcellona dopo i ricorsi presentati dalla difesa del calciatore, a seguitosentenza di febbraio. Il brasiliano era stato condannato in primo grado a più di quattro anni diper violenza sessuale, oltre aldi una multa di 150 mila euro a favorevittima e, una volta terminata la pena, l'obbligo settimanale di firma e l'allontanamento di almeno un chilometro dalla vittima con la quale non potrà avere nessun tipo di contatto. Per quanto riguarda il, ci ...