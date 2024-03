Dani Alves | papà Neymar non pagherà la cauzione da 1 milione | “la questione non ci riguarda”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Le voci non hanno trovato conferma: non saràa pagare lada undi euro per la scarcerazione di. La conferma è arrivata direttamente dal padre del calciatore. “Come tutti sanno, all’inizio ho aiutato. Ora, in una diversa situazione dalla precedente, in cui la giustizia spagnola si è già pronunciata sulla condanna, stanno speculando e cercando di associare il mio nome e quello di mio figlio ad unache oggi non cipiù”. Mondo Condannato per stupro,si paga la 'libertà': ecco come e perchè, in ...

Due membri di una pastorale religiosa hanno chiesto un incontro in carcere con Dani Alves : l'entourage del giocatore sta ancora lavorando per trovare i soldi della cauzione con l'aiuto della ... (fanpage)

Il papà di Neymar con un post su Instagram ha fatto sapere che la sua famiglia non sgancerà il milione di euro di cauzione per far uscire Dani Alves dal carcere . Il padre del campione brasiliano è ... (fanpage)

Il padre di Neymar non pagherà la cauzione da un milione di euro per la scarcerazione di Dani Alves . L’ex terzino della nazionale brasiliana è in carcere da gennaio 2023 e il mese scorso è stato ... (sportface)

Neymar non paga la cauzione da 1 milione per far uscire Dani Alves dal carcere: “Questione chiusa” - Il papà di Neymar con un post su Instagram ha fatto sapere che la sua famiglia non sgancerà il milione di euro di cauzione per far uscire Dani Alves ...fanpage

Dani Alves resta in carcere: non ha ancora pagato la cauzione di un milione di euro per la libertà provvisoria - CALCIO - Gli avvocati difensori di Dani Alves, condannato a quattro anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale, non ha ancora raccolto la somma di un mili ...eurosport

Dani Alves resta ancora in carcere: il motivo - Dani Alves è ancora in carcere visto che ancora non è stata pagata la cauzione da. A milione di euro. La cifra dovrebbe essere versata dal padre di Neymar Il Tribunale di Barcellona ha deciso che Dani ...juventusnews24