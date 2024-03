D’Amico | ”Italiano sarebbe un giusto allenatore per il Napoli Sul caso Acerbi-Jesus …”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 21 marzo 2024) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Andrea, agente ed ex intermediario di Osimhen ed ex agente di. Queste le sue parole: “-Juan? Nonpoliticamente corretto dire quello che penso. In questo momento ogni affermazione è manipolata e strumentalizzata a seconda delle posizioni che si vogliono difendere. Mi sembra tutto davvero esagerato. Quello che si sono detti lo sanno solo loro due e in campo si è sempre detto di tutto e deve restare in campo.non è bugiardo e Juannon è depositario della verità. Od oggi più che stare attenti ai fatti, stiamo attenti alle parole, c’è una dittatura delle parole inutile perchè i problemi non sono quelli. Mi chiedo: abbiamo una certezza univoca di ...