Dalle star alla moda | il ritorno dello stile country in 4 punti

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sellate i cavalli, indossate gli stivali e pizzicate il banjo: loè ufficialmente tornato di. Il merito (o la colpa, dipende) è principalmente di Beyoncé: dopo il successo di Texas Hold’em, che l’ha incoronata prima donna nera in cimaclassificadi Billboard, la popha svelato il titolo del nuovo disco, Cowboy Carter. La copertina dell’album – in uscita il 29 marzo – la ritrae in sella a un cavallo bianco con un completo da rodeo che ha i colori della bandiera americana. Ma la cantante non è l’unica artefice del revival del genere-western: da Bella Hadid a Kim Kardashian, passando per Pharrell Williams e Taylor Swift, ...