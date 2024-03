Dall’11 aprile in sala ”Tito e Vinni a tutto ritmo”, film musicale d’animazione con le voci della SpaceFamily – Notorious - ROMA - Uscirà al cinema l’11 aprile distribuito da Notorious Pictures in collaborazione con Medusa il film musicale di animazione Tito e Vinni a tutto ritmo ...webmagazine24

Garante a Cgil-Uil, escludere voli Dallo sciopero dell'11/4 - La commissione di garanzia sugli scioperi invita Cgil e Uil ad escludere Dallo sciopero nazionale di 4 ore per i settori privati dell'11 aprile il trasporto aereo ... pubblicata sul sito del Garante, ...ansa

Carico e scarico merci in centro storico: misure correttive già da metà aprile - L’amministrazione comunale, come già annunciato, intende regolamentare nel breve termine il carico e scarico merci in centro storico, al fine di eliminare il continuo via vai di mezzi riconducibili al ...lagazzettadilucca