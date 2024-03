Dall’11 aprile in sala ”Tito e Vinni a tutto ritmo” | film musicale d’animazione con le voci della SpaceFamily – Notorious

(Di giovedì 21 marzo 2024) ROMA – Uscirà al cinema l’11distribuito daPictures in collaborazione con Medusa ildi animazionefirmato da Sérgio Machado e Alois Di Leo, con leSpace Family, la celebre coppia di youtubers composta da Valentino Bisegna e Sara Di Sturco. Ispirato al poema L’arca di Vinicius De Moraes, il grande poeta brasiliano fondatoreBossa Nova,è il racconto rivisitato di un grande classico in cui il binomio vincente azione e umorismo è funzionale a veicolare tematiche universali, su tutta l’emergenza climatica. Il, ...

Quando si parla di aggiorna menti WhatsApp , c’è sempre una grande attenzione. Ciò è dovuto all’enorme diffusione dell’app di messaggistica tra adulti, ragazzi e anche giovanissimi. Forse non tutti ... (quifinanza)

Lo Spiraglio FilmFestival della salute mentale 14a edizione Roma , 11-14 aprile 2024 c/o MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secoloIngresso gratuito Nel Centenario della nascita di Franco ... (romadailynews)

Corriere Torino: "Toro-Juve si giocherà sabato 13 aprile" - Su Corriere Torino ci si proietta già verso la stracittadina tra granata e i bianconeri, fissata giusto ieri Dalla Lega Serie A. "Toro-Juve si giocherà sabato 13 aprile, via ...torinogranata

È ora possibile prenotare i biglietti per Zarqa Al Yamama, la prima grande opera lirica prodotta dal Regno dell'Arabia Saudita - LONDRA, 20 marzo 2024 /PRNewswire/ -- La Commissione per il teatro e le arti dello spettacolo saudita oggi ha annunciato il lancio del sito web internazionale di prenotazione biglietti per Zarqa Al ...adnkronos

Mondo softball: ecco le date dei campionati del Bsc Grosseto - La Serie B debutterà contro il Cali Roma, le under 18 se la vedranno contro le New Panthers di Lucca e le under 13 contro il Padule di Sesto Fiorentino ...grossetosport