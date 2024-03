Dalgliesh | agente Dendoncker | “La scelta Napoli la difendiamo ma vorrebbe giocare di più”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 21 marzo 2024) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Serainodi, attuale cntrocampista del. Queste le sue parole:: ”resta positivo e sfrutterà questa sosta per lavorare ancora di più ed ottenere più minuti nella parte conclusiva della stagione” “ha sempre uno spirito positivo, si ritiene un calciatore di squadra quindi ha come primo obiettivo l’interesse della squadra. Certo,aiutarla di più a raggiungere gli obiettivi, ma queste sono prerogative del coach. Lui però resta positivo e sfrutterà questa sosta per lavorare ancora di più ed ottenere più minuti nella parte conclusiva della stagione. Lala ...