Daily Crown | Harry e Meghan tenuti all' oscuro su salute Kate | il Palazzo non si fida

(Di giovedì 21 marzo 2024) Londra, 21 mar. (Adnkronos) - Prima la foto di famiglia ritoccata e, dopo, i dubbi sul video, dove appare una presunta principessa di Galles intenta a fare la spesa. Adesso mezzo mondo si sta chiedendo come stia esattamenteMiddleton, dopo l'operazione addominale subita a gennaio. La curiosità sulla suaè talmente forte, che alla London Clinic, dove la moglie di William è stata ricoverata, si è venuto a sapere di un tentativo di accesso illegale alla sua cartella clinica da parte del personale dell'ospedale privato. Quel che non si conosceva fino a ora è che perfinonon sanno nulla della cognata ovvero se è in via di guarigione oppure no, dal momento che Kensington Palace non darebbe loro informazioni che la riguardano. Secondo una fonte vicina agli eredi al trono britannico, il ...