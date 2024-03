Dai cocktail al risotto | piatto ricco di medaglie per gli studenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’istituto alberghiero del Collegio Ballerini ha fatto incetta di premi e riconoscimenti a RistorExpo, la manifestazione dedicata al settore della ristorazione a Erba (Como). Il bilancio complessivo è di ottod’oro, sette di argento e tre di bronzo, oltre a sei attestati di merito. Premi che hanno riguardato sia il lavoro di cucina sia quello di sala, spaziando dalla preparazione dei piatti agli abbinamenti e perfino ai. E ancora, il primo posto assoluto nel trofeo “Luigi De Santis“ riservato alla preparazione del miglior, il terzo posto assoluto nella Young Cup “Cesare Chessorti“, il trofeo di miglior team di cucina e l’oro assoluto per l’abbinamento tra cibo e vino. Per il Ballerini risultati pari alle aspettative: la scuola guidata da Giovanni Guadagno, del resto, già da anni svetta in molte classifiche, ...