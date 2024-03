Dagli effetti di una bomba nucleare su Roma alle ipotesi in Ucraina | apre la prima mostra sul disarmo | “Ecco quanto ci costano gli armamenti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) La possibilità di ripercorrere i luoghi della memoria di Hiroshima e Nagasaki grazie ad un visore 3d, un video che simula il lancio di unaatomica sulla città die che nele conseguenze insieme a molti pannelli espositivi. Questi sono i contenuti della“Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”, inaugurata il 20 marzo presso l’Ospedale delle donne della capitale e visitabile fino al 18 maggio 2024. “Nel 2022 sono stati spesi a livello globale oltre 82 miliardi di dollari per glinucleari – dice Michela Pasi, vicepresidente della Campagna Senzatomica – con solo il 5 o il 10% di queste cifre potremmo raggiungere uno qualsiasi degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. Ed è proprio in questo periodo in cui diversi ...