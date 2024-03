Da Monza in missione in Tanzania La sfida di Marianna Zicoia | riuscire a curare i bambini africani

(Di giovedì 21 marzo 2024) Monzese, specializzanda in Pediatria all’Università Milano Bicocca. È, 29 anni, pronta per partire per la. Da lunedì, per sei mesi, sarà all’Ospedale di Tosamaganga grazie al progetto Jpo (Junior Project Officer) di Cuamm (Collegio universitario aspiranti medici missionari) che permette agli specializzandi di fare un’esperienza in Africa, riconosciuta nel loro percorso formativo di giovani medici. "Sono pronta per partire e davvero molto motivata, anche se non manca qualche timore come l’impatto con un ambiente in cui avrò a disposizione meno risorse rispetto al contesto da cui provengo – dice, al quarto anno di specializzazione all’Irccs San Gerardo dei Tintori e al Centro Maria Letizia Verga di–. Qui in Italia ci sono enormi investimenti sulla salute ...

