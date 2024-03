Da domani su Rai3 “112 – Le notti del radiomobile”

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Rai Approfondimenti e IndigoStories presentano “112 – LEDEL” Daalle 23.00 per 6 puntate sue su RaiPlay Da, venerdì 22 marzo, per sei appuntamenti in seconda serata,trasmetterà “112 – LEDEL“, una docuserie esclusiva che racconta in presa diretta il lavoro instancabile del Nucleo Operativodei Carabinieri, il reparto che, giorno e notte, presidia le strade del nostro Paese. Claudio Camarca (già autore di Lo Squadrone, Avamposti, Basco Rosso, La Cattura) si immerge nelle vicende quotidiane che si svolgono dietro i vetri delle gazzelle del 112, e dà vita ad una narrazione unica e coinvolgente che fotografa la dimensione umana, sociale e operativa del lavoro ...