“Cuori accesi per l’Ucraina”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Firenze, 21 marzo 2024 – “C’è un aspetto della guerra in Ucraina poco conosciuto ai più ma non per questo meno drammatico: migliaia di persone, per lo più anziani, donne e bambini che vivono in paesi e cittadine periferiche, ogni giorno devono fare i conti con la carenza di energia elettrica, gas e petrolio, ed hanno enormi difficoltà non solo per il riscaldamento delle loro case (spesso baracche di fortuna) ma anche per la preparazione dei cibi quotidiani.” Non ci stanno i soci Lions dei Club di tutto il mondo a rimanere con le mani in mano davanti ad una simile emergenza. Per questo i Lions Club finlandesi hanno lanciato un service internazionale - al quale l’Italia ha prontamente aderito - per rifornire le popolazioni bisognose di stufe a legna, ossia l’unico combustibile che abbiano a portata di mano. Al service in questione, che si chiama , hanno già aderito 26 Paesi. “Le stufe, ...