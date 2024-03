Cucine da incubo su Real Time | Gordon Ramsay al Juicy Box

(Di giovedì 21 marzo 2024)daUSA è la versione originale americana del programma con Antonino Cannavacciuolo. In questo caso invece il protagonista è il celebre chef britannico. Quella che ci apprestiamo a seguire da venerdì 1 marzo è l’ottava stagione del format il cui titolo originale è Kitchen Nightmares (“incubi in cucina”). Nella quinta puntata della stagione, in onda giovedì 21 marzo, chefsi è trovato alle prese con il ristoranteBox, un locale di cucina haitiana. Ecco com’è andata. Puntata 8/5:Box IlBox è un ristorante situato a Brooklyn, New York, gestito dai fratelli Naqam detto “Q” e Zappy, che lo hanno ereditato dal padre Jacques. In teoria il locale dovrebbe introdurre gli americani alla cultura haitiana, ma in ...

Scarafaggi in cucina e insalata dall’aiuola del parcheggio: multa da 10mila euro e chiusura per un ristorante giapponese - Il comune in provincia di Brescia. I vigili della polizia locale hanno trovato muri e utensili incrostati di unto, banconi sporchi, ma anche alimenti ...milano.repubblica

Lavoro stagionale, Versilia da incubo: "Dalle molestie ai soprusi, vi racconto la mia esperienza" - In realtà la ricerca di personale per bar, Cucine e alberghi è iniziata da tempo, e più che mai quella dei bagnini. Non passa giorno in cui imprenditori del turismo sia esso balneare, ricettivo o ...lanazione

Cucine da incubo su Real Time: Gordon Ramsay al Da Mimmo - Cucine da incubo USA è la versione originale americana del programma con Antonino Cannavacciuolo. In questo caso invece il protagonista è il celebre chef britannico Gordon Ramsay. Quella che ci ...ascoltitv