Croazia | Milanovic | negoziati adesione della Bosnia Erzegovina all’Unione europea dureranno più di 500 anni

Croazia: Milanovic, negoziati di adesione Ue della Bosnia Erzegovina dureranno più di 500 anni - I negoziati di adesione della Bosnia Erzegovina all'Unione europea dureranno più della dominazione turca del Paese, 500 anni e oltre.agenzianova

Croazia: Milanovic attacca su migranti, qui solo per welfare - "Oggi la Croazia si trova ad affrontare un problema con l'immigrazione. Ma oggi questi non sono migranti come nel 2015" e "utto è diverso perché ora gli immigrati vengono qui" con una 'lista della spe ...ansa

Alta corte croata vieta a presidente Milanovic di candidarsi - (ANSA) - ZAGABRIA, 18 MAR - La Corte costituzionale della Croazia ha esplicitamente vietato al presidente della Repubblica Zoran Milanovic di candidarsi al Parlamento per le elezioni che lui stesso ha ...ansa