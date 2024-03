“Crescono gli investimenti nel settore idrico | ma c’è un profondo divario tra Nord e Sud” | ecco tutti i dati del report di Utilitalia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Glirealizzati in Italia nelhanno raggiunto i 64 euro all’anno per abitante nel 2022, con una crescita del 94 per cento rispetto al 2012 (circa 33 euro per abitante), quanto è iniziata la regolazione Arera. E si stima una spesa di 70 euro per abitante nel 2023. Valori che si avvicinano alla media europea degli ultimi cinque anni (82 euro per abitante). Però non basta nel Paese che nel 2022, a livello nazionale, ha visto calare del 52 per cento la disponibilità idrica rispetto alla media dei settant’anni precedenti e dove la Sicilia è in piena crisi idrica. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha proposto di anticipare un piano straordinario da presentare entro aprile (e approvare entro giugno), in attesa che sia pronto il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del ...