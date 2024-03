Cresce sfiducia italiani in Ssn | 30% teme che non potrà curarsi nel 2024

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) -lanella sanità pubblica. E soprattutto quasi il 30% è preoccupato per l'anno in corsondo di non potersi più curare come in passato e che servirà il privato. Questo il messaggio principale di un sondaggio su campione non statistico lanciato da

Favignana, mozione di sfiducia contro il sindaco, lunedì in aula - Il Consiglio comunale di Favignana è stato convocato per lunedì 25 marzo alle ore 15 con all'ordine del giorno un solo punto: la mozione di sfiducia presentata nei confronti del sindaco Francesco Forg ...ansa

Dalla solidarietà per gli operatori sanitari alle aggressioni in ospedale, come ci siamo arrivati dopo il Covid - Si è passati da un sentimento di forte solidarietà verso medici e infermieri, a uno di continua insoddisfazione, sfiducia, fino alle aggressioni ... se le comunicazioni diventano più fredde e ...milano.corriere

''In ricordo di don Peppe Diana a trent’anni dal suo martirio'' - “Siamo preoccupati”. A Natale del 1991 don Peppe Diana e altri preti iniziavano con queste parole il loro appello “Per amore del mio popolo non tacerò”. Erano preoccupati non solo per una Camorra che ...lasiritide