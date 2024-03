Cresce il numero di donne nei Cda I dati | a sorpresa l’Italia meglio dell’Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Milano, 21 marzo 2023 – In Italia nel 2023 nei consigli di amministrazione quattro poltrone su dieci sono state occupate da una donna. Una percentuale significativa (40,4%), in netta crescita nell’ultimo decennio e che segna un significativo distacco rispetto alla media dei Paesi europei, fermi al 33,8%, ma anche rispetto alla media globale, dove la percentuale di quote rose nei board si ferma al 23,3%. Ma scalare i vertici è complesso perché è donna solo il 4% degli amministratori delegati e il 6% dei direttori finanziari. In Italia i settori con la più alta percentuale dinei CdA sono “Energy and Resources” (45%) e “Financial Services” (42,1%). È quanto emerge dalla ottava edizione di “Women in the boardroom: A global perspective”, lo studio di Deloitte condotto su oltre 18 mila aziende in 50 Paesi che esplora la rappresentanza dellenei ...