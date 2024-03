Cremlino | forze Nato in Ucraina? ' Conseguenze irreparabili'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) L'invio di contingenti militari di Paesiinpuò portare a "molto negative, persino". Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax. Peskov ha poi sottolineato - citato dall'agenzia Ria Novosti - che la Russia utilizzerà tutti i possibili meccanismi giudiziari e sceglierà altri metodi per rispondere se la Ue deciderà di confiscare i proventi dai suoi capitali congelati in Europa per destinarli a Kiev.