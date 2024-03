Covid | Pregliasco | Non uso la metro per timore di aggressioni anche verbali

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Non mi muovo inpolitana perdisolo". Questa la testimonianza di Fabrizio, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano, che ha raccontato le conseguenze della pandemia die la sua personale battaglia per le vaccinazioni a Newzgen, canale social prodotto da Alanews.

A 4 anni dallo scoppio della pandemia c'è chi è in pensione, chi si è dato alla politica e chi continua ad andare in Tv C'è chi è andato in pensione (Massimo Galli e Gianni Rezza), chi è finito dal ... (sbircialanotizia)

Ilaria Capua lancia l'allarme per una nuova pandemia con la malattia X più aggressiva del Covid: la previsione - La virologa Ilaria Capua lancia l'allarme per l'arrivo di una nuova possibile pandemia che potrebbe essere più aggressiva di quella del Covid ...notizie.virgilio

Pregliasco attaccato dagli “odiatori“: "Non prendo più la metropolitana" - "C’è gente che mi ha insultato pesantemente" per le posizioni espresse su Covid "in diverse occasioni: al semaforo, per strada mentre passeggiavo, in aeroporto. Situazioni poco piacevoli che mi portan ...ilgiorno