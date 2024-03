Covid | non è finita qui | “Ci sarà un’altra pandemia ancora più aggressiva”

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 21 marzo 2024) Arriva dall’Italia l’annuncio su una futurache possa colpire il mondo in manierapiù pesante del. Scatta la paura tra la gente. Le mascherine, i vari gel disinfettanti, guanti e quant’altro sono stati riposti da un po’ di tempo in qualche cassetto che fortunatamente non abbiamo dovuto riaprire più. “Distanziamento” e “quarantena” sono termini che ormai non usiamo più nel quotidiano, ma solo per ricordare un periodo passato molto buio e triste. Ilnon incombe più sulle nostre vite, ma non per questo bisogna abbassare la guardia. Per non rivivere più quegli anni di paura e angoscia, bisogna rispettare alcune regole di vita fondamentali. Ma negli ultimi giorni è tornata proprio quella maledetta paura. Il motivo? Le parole di Ilaria Capua, virologa di fama mondiale che lavora presso la John ...