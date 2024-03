Cotton Itf | Italia modello per relazioni impresa-sindacati

(Di giovedì 21 marzo 2024) L'International Transport Workers' Federation (Itf), il maggiore sindacato dei Trasporti a livello internazionale usa "ilno di collaborazione con le imprese per far sì che i lavoratori siano ai tavoli in cui si decide quale sarà il lavoro del futuro e come modernizzare la filiera". Lo ha detto Stephen, segretario generale del sindacato portando i suoi saluti a un convegno della Fit-Cisl a Trieste sull'Intermodalità sottolineando che "questo Paese e la vostra sigla sindacale in particolare ha una tradizione importante di collaborazione e dialogo con la parte datoriale". Itf rappresenta 700di trasporto di 150 Paesi per 20 milioni di lavoratori. "Il mondo al giorno d'oggi è un posto molto complesso - ha proseguito- ma come abbiamo visto durante la pandemia, il ...

International shipping industry: Death of crew in Gulf of Aden ‘unacceptable’ - THE United States, United Kingdom and France have condemned the attack in the Gulf of Aden that killed two Filipino and one Vietnamese seafarers, while the international shipping industry expressed ...businessmirror.ph

VIDEO: Missile Attack Kills Crew Transiting Gulf of Aden - The crew abandoned the ship and coalition warships responded and are assessing the situation,' U.S. Central Command said.rigzone

Red Sea crisis: 2 Filipinos, 1 Vietnamese among crew killed in Houthi rebels’ first fatal attack on shipping - A Houthi missile attack killed three seafarers on a Red Sea merchant ship on Wednesday, US Central Command (CENTCOM) said, the first fatalities reported since the Iran-aligned Yemeni group began ...scmp