Cot | la sanità a misura di paziente | Quattromila segnalazioni in 2 mesi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Con quasi 4.000in duedi attività, i primi risultati delle sette Centrali operative territoriali (Cot) provinciali presentati ieri durante la Conferenza territoriale e sanitaria, sono più che soddisfacenti. Introdotte dal Decreto ministeriale 77, le Cot fanno parte del percorso di riforma dell’assistenza territoriale modenese insieme a case e ospedali di comunità, hospice e centrale di telemedicina. Anche grazie ai finanziamenti del Pnrr che ammontano complessivamente a 2 milioni e 400mila euro, queste strutture sono una realtà consolidata nella provincia di Modena, fondamentali per la loro funzione di raccordo del coordinamento tra i servizi e i professionisti coinvolti nell’assistenza alla persona con bisogni non solo medici, ma anche socio-sanitari. Nella fattispecie, le Cot si occupano di pazienti in diverse casistiche, tra ...