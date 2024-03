Cosmoprof | da fiere turismo di qualità

(Di giovedì 21 marzo 2024) “importanti perché destagionalizzano il” cosi Daniela Santanchè, Ministra del, intervenuta all'inaugurazione della 55esima edizione del, la fiera del beauty in corso a Bologna.

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Per noi è la nostra ammiraglia, con Cosmoprof facciamo anche Hong Kong, Las Vegas, Miami, Mumbai e Bangkok, ma l'appuntamento più importante è Bologna che con i suoi ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – "Per noi è la nostra ammiraglia, con Cosmoprof facciamo anche Hong Kong, Las Vegas, Miami, Mumbai e Bangkok, ma l'appuntamento più importante è Bologna che con i suoi 3.102 espositori ... (periodicodaily)

Beauty campione di export. Dal Governo 13 mld per digitale e green - Scatta la 55esima edizione di Cosmoprof che accende i riflettori sul comparto beauty nazionale, sempre più vero motore dell’export tricolore. Un trend che l’esecutivo intende sostenere mettendo sul pi ...it.fashionnetwork

Cosmoprof, Ceo Bolognafiere: "Successo grazie al gruppo di lavoro" - 'Per noi è la nostra ammiraglia, con Cosmoprof facciamo anche Hong Kong, Las Vegas, Miami, Mumbai e Bangkok, ma l'appuntamento più importante è Bologna che con i suoi 3.102 espositori riesce a esprime ...adnkronos

La bellezza aiuta l'economia, grandi numeri per Cosmoprof. Santanchè: "fiere così aiutano il turismo" - Oggi il via della kermesse che porta a Bologna oltre 60 Paesi. "Manifestazioni come questa hanno anche importanti risvolti sul turismo" ha detto la ministra Daniela Santanchè al taglio del nastro ques ...bolognatoday